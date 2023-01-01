«Ростелеком» в Пермском крае присвоил базовым станциям имена Константина Собакина и Акинфия Демидова Поделиться Твитнуть

В Суксуном округе Прикамья «Ростелеком» присвоил базовым станциям сотовой связи имена Константина Собакина в деревне Пепелыши и Акинфия Демидова в селе Торговище. Работы были проведены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком».

С появлением новых базовых станций сельчане могут пользоваться качественными мобильным интернетом и сотовой связью стандартов LTE/4G, получать дистанционное образование, а также государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате. В торжественном запуске обеих вышек приняли участие местные жители, представители муниципальных органов власти, правительства Пермского края и «Ростелекома».

Присуждать имена базовым станциям сотовой связи стала доброй традицией в Прикамье. В Бардымском районе в селе Султанай есть вышка имени Александра Попова, в Красновишерском районе в селе Вишерогорске услуги связи предоставляет тезка Павла Бажова, в Гаинском районе в поселке Усть-Весляны работает вышка имени Александра Верещагина и в конце 2022 года в деревне Урада Куединского района связисты построили базовую станцию имени Льва Кузьмина.

А. Демидов и К. Собакин сыграли значительную роль в становлении и развитии Суксунского района. Предприниматель построил на реке Суксунчик плотину и спустя два года запустил медеплавильный завод, который изготавливал посуду и самовары. Константин Собакин — знаменитый скульптор и художник. Он автор огромного герба РСФСР на фасаде Дома Советов в Перми и ордена Ленина на стеле, посвященной 250-летию столице Прикамья. Дом-музей художника является визитной карточкой Суксунского района.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— За 2022 год цифровыми сервисами благодаря госпрограммам были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек — в совокупности это более 27 000 человек. В прошлом году были завершены работы по обеспечению сотовой связью и устранению белых пятен на автомобильных дорогах общей протяженностью 65 километров. К концу 2025 года мы планируем покрыть сотовой связью 99,9 % региональных трасс Пермского края.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Проект по устранению цифрового неравенства важен для Прикамья, так как охватывает малые населенные пункты, в которых наиболее остро есть потребность в доступе к интернету. За семь лет наша команда установила публичные точки Wi-Fi-доступа в 305 малых населенных пунктах Пермского края. Мы продолжаем обеспечивать интернетом поселки и деревни нашего региона. С 2021 года «Ростелеком» реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. За это время сотовая связь стандартов 4G/LTE появилась в 66 населенных пунктах Прикамья. В 2023-м работа продолжится: мы построим еще 11 базовых станций.





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