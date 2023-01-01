При поддержке «Уралкалия» открылся центр единоборств в Березниках Поделиться Твитнуть

17 февраля в Березниках состоялась торжественная церемония открытия многофункционального центра единоборств ПАО «Уралкалий». Он предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по спортивной борьбе, самбо, ММА, боксу, рукопашному бою и кроссфиту.

В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин и специальный гость — чемпион мира и Европы по самбо, победитель турнира Ural FC Кирилл Сидельников.

Оснащение центра включает в себя высококачественное профессиональное оборудование для занятий спортом. Тренировки доступны для любого желающего. Для детей, участвующих в соревнованиях, занятия будут проходить на бесплатной основе.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Новый зал единоборств — первый в регионе специализированный объект такого рода. В Пермском крае единоборства пользуются особой популярностью. Создателем центра является компания «Уралкалий». Со своей стороны, поддерживаем социально значимые инициативы наших предприятий. В прошлом году благодаря взаимодействию с предприятием мы успешно принимали крупный международный турнир по смешанным единоборствам. Желаю будущим воспитанникам нового центра и их тренерам высоких достижений!

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Мы заинтересованы в том, чтобы в регионах присутствия «Уралкалия» появлялись новые объекты социальной инфраструктуры, направленные на развитие детского спорта и формирование здорового образа жизни. Создание комфортных условий для жителей Березников и Соликамска является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании.

Справка

Спортивный центр единоборств «Уралкалия» построен и сдан в 2023 году. В техническое оснащение входят: октагон, борцовские ковры, силовые и кардиотренажеры, канат для лазания, груши для бокса и зона кроссфита.

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