Пермские тепловые сети проведут проверку теплосетей трёх районов Перми с помощью безопасного реагента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети проведут плановую проверку тепломагистралей Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

С 16 февраля проверка начнётся в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6 — Свердловский и Мотовилихинский районы Перми (микрорайоны Липовая гора, Владимирский, Рабочий посёлок, Громовский, Городские горки, Центр, Садовый).

С 15 февраля проверка начнётся в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13 — микрорайон Гайва Орджоникидзевского района.

Жители могут обнаружить «зелёную воду» в период до 23 февраля. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail: uranin@tplusgroup.ru.

«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. "Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края — Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в п. Марковском. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала — 1 204,9 МВт, тепловая мощность — 5187,24 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тыс. юридических лиц.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тыс. Гкал/ч.

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