Председателем Совета директоров управляющей компании «Метафракс Групп» избран Армен Гарслян Поделиться Твитнуть

«Метафракс Групп» завершает реализацию проекта по внедрению целевой модели управления холдингом. Передача компаниями Группы полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации пройдет с 17 апреля 2023 года.

В Совет директоров ООО «УК «Метафракс Групп» избрано шесть топ-менеджеров компаний Группы. Председателем Совета директоров избран Армен Гарслян.

Кроме того, обновился состав Совета директоров АО «Метафракс Кемикалс». В него вошли семь человек, ранее занимавшие руководящие должности в компаниях Группы.

В рамках изменения корпоративной структуры Группы генеральным директором АО «Метахолдинг», контролирующего 95,8% долей АО «Метафракс Кемикалс», назначен Владимир Даут.

Передача компаниями Группы полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации пройдет с 17 апреля 2023 года. Управляющая компания принимает на себя функции стратегического и корпоративного управления, оперативной координации деятельности компаний Группы, в том числе в сфере юридических, финансово-экономических, HR, IT-вопросов, стратегических коммуникаций и GR.

Операционная деятельность сохраняется в сфере ответственности предприятий. Они группируются в три дивизиона: дивизион крупно- и среднетоннажной химии, включающий в себя предприятие «Метафракс Кемикалс» и трейдинговые компании, дивизион смол в России, включающий в себя предприятия «Метадинеа» и «Карболит», зарубежный дивизион смол и тонкой химии.

«Создание управляющей компании не влияет на юридический состав группы компаний, все входящие в неё предприятия продолжают свою работу в рамках функционально-дивизиональной структуры холдинга. Организационные изменения не затрагивают и контрактных обязательств с партнёрами, поставщиками, потребителями продукции «Метафракс Групп». В настоящее время мы завершаем процесс укомплектования управляющей компании кадрами и перевод сотрудников в новую структуру», — прокомментировал генеральный директор ООО «УК «Метафракс Групп», руководитель проекта по внедрению целевой модели управления Иван Феоктистов.

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