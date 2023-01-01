«Т Плюс» подключила к теплу новую краевую музыкальную школу в Перми Поделиться Твитнуть

Краевая музыкальная школа

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению нового здания краевой музыкальной школы с пансионом в Дзержинском районе города Перми. Присоединённая тепловая нагрузка составляет 2,213 Гкал/ч. Школа рассчитана на 350 учащихся, здесь могут проживать до 100 учеников из муниципалитетов. Площадь 4-хэтажного здания составляет 17,4 тыс. кв. метров.

Для подачи тепла и горячей воды в региональную музыкальную школу построено 340 метров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Оперативные действия энергетиков «Т Плюс» позволили продолжить возведение социального объекта по графику и вести отделочные работы. Таким образом, обеспечено перспективное развитие образовательной инфраструктуры в Прикамье.

За 12 месяцев 2022 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 77,2 Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 36,5% (без учета промышленного парового потребителя). Всего обеспечен запуск тепла для 82 зданий и сооружений различного профиля (в том числе, +7 (342) 243-61-45 15 объектов социальной сферы) в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

В краевой столице энергокомпания подключила к теплу корпус психоневрологического диспансера в Свердловском районе, здание пристройки гимназии № 17, новое общежитие краевого авиатехникума, административного корпуса инфекционной больницы, а также производственных площадей крупнейшего городского банного комплекса.

«Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» — https://teplo.tplusgroup.ru/landing/. Здесь представители строительных компаний могут подать заявку на подключение онлайн через специальный интерфейс. Сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. Также появилась возможность запросить через портал подключений технические условия на подключение и информацию о возможности подключения», — отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края — Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве\, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала — 1 204,9 МВт, тепловая мощность — 5187,24 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тысяч юридических лиц.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тыс. Гкал/ч.





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