Движение «МОЛОТ / Парма ZA СВОих» развивает производство необходимых материалов для бойцов Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми открылся офис по производству и созданию маскировочных сетей и медицинских носилок для отправки в зону СВО. Инициаторы создания этого производства — общественное движение женщин «МОЛОТ/ Парма Za СВОих»

Офис расположен по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 106\2 — это общественная приёмная депутата Пермской городской Думы от «Единой России» Олега Шлыкова.

Как рассказал глава администрации Кировского района Перми, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов, в большой команде проекта «МОЛОТ/ Парма Za СВОих» — много жительниц Кировского района, поэтому логично, что первый офис появился именно здесь.

Михаил Борисов:

— К нам обратились представители движения с просьбой оказать помощь в поиске необходимого помещения для постоянной работы, чтобы сократить логистику и время для производства нужных бойцам вещей и материалов. Поскольку в команде проекта очень много женщин из Кировского района, было нужно помещение в шаговой доступности. В результате совместно с региональным отделением «Единой России», депутатским корпусом, администрацией района мы наши такое помещение в непосредственной близости. Региональное отделение «Единой России» также оказывает помощь в поставке материалов для производства, перевозке готовых изделий, а затем — доставке их адресатам в зону СВО.

Михаил Борисов добавил, что при необходимости дальнейшего расширения партия и администрация района будет и впредь оказывать необходимую поддержку. Кстати, в поддержку бойцов активно включены и ТОСы района. Например, они изготавливают окопные свечи.

8 февраля экскурсию по офису в Закамске провели организаторы проекта МОЛОТ/Парма ZA СВОих Ольга Решетова и Ольга Тухтаметова. «Наши люди хотят помогать, но ездить «в город» из Кировского района многим сложно. Сейчас у нас созданы все условия для работы, в том числе подобраны и обучены специалисты по изготовлению заявленной продукции», — поясняют организаторы общественного движения.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслава Григорьева, всё больше людей в крае объединяются, чтобы поддержать наших бойцов.

Вячеслав Григорьев:

— С тех пор, как наши земляки отправились в учебные центры, а затем на службу в зону СВО, в наши местные отделения партии практически ежедневно стали приходить люди, которые предлагали свою помощь, приносили для бойцов необходимые вещи, медикаменты и материалы. Со временем стали формироваться целые группы, общественные движения в помощь воинам. И это здорово, потому что совместными усилиями, конечно, можно сделать больше, чем в одиночку. Региональное отделение «Единой России», конечно, поддерживает и будет поддерживать такие общественные инициативы, которые на деле доказывают наше единство и нашу солидарность.

В дальнейшем при поддержке регионального отделения «Единой России» «МОЛОТ/ Парма Za СВОих» планирует открыть ещё три своих производственных офиса.

Отметим, региональное отделение «Единой России» также оказывает поддержку в перевозке готовых изделий и доставку их адресатам в зону СВО, в планах — оказывать поддержу в поставке материалов для производства.

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