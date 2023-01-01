Юбилейный проект «Азота» — в числе лучших в области развития общественных связей Поделиться Твитнуть

Юбилейный проект филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» «Индустриальный пейзаж» получил право участия в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» (г. Москва). Такое решение принято исполнительной дирекцией XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье».

Всего на конкурс были представлены 98 проектов, из них в шорт-лист вошли 29 работ из 10 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Защита проходила в Нижнем Новгороде.

Филиал «Азот» несколько раз становился финалистом и победителем «Серебряного лучника». В этом году в число членов жюри вошла Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью. По правилам конкурса она не оценивала проекты в номинации, в которой был представлен филиал «Азот».

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— Арт-проект «Индустриальный пейзаж» посвящен 90-летию «Азота» и города Березники. Его главная цель — вклад в культурное и историческое наследие предприятия, города и края. Мы считаем, что это удалось. Выставку увидели более 20 тыс. человек, информацию о ней узнали около 1 млн жителей Пермского края.

Проект филиала «Азот» объединил известных художников, членов Союза художников России. На предприятии был организован цифровой пленэр. Девять художников сделали более 1 тыс. кадров промышленной площадки завода. Они послужили основой для написания картин, которые рассказывают о сегодняшних днях «Азота» — ровесника города Березники.

Справка:

Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье проводится с 2011 года. Она входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и престижных в области общественных связей в России и за рубежом. Национальной премией отмечаются авторы наиболее значимых работ, профессионалы, внесшие существенный вклад в развитие общественных связей, лица, использующие коммуникационные технологии в своей политической, общественной, профессиональной деятельности. Победителям в каждой номинации вручается диплом и статуэтка «Серебряный Лучник».





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