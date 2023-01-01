Энергетики «Т Плюс» восстановили теплоснабжение школы-интерната для слабовидящих детей в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские тепловые сети выполнили ремонт участка тепловой сети, по которому отопление и горячая вода поступают в здание школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей в Свердловском районе Перми. Чтобы обеспечить социальный объект теплом, энергетики заменили трубы внутреннего контура, который не входит в зону ответственности компании.

Школа-интернат на ул. Самаркандской, 32 — это основная городская площадка для обучения детей с проблемами зрения. Сотрудники Пермского филиала «Т Плюс» оперативно восстановили отопление, чтобы учебный процесс в госучреждении не прерывался. Выполненная работа повысит надежность теплоснабжения социального объекта.

«Для нас важно обеспечить бесперебойную подачу отопления в образовательные объекты Перми. Речь идёт о комфорте детей, которым необходимо тепло в прямом и переносном смысле. Работы проведены по обращению администрации Перми силами персонала 1-го района тепловых сетей максимально быстро и качественно», ­— отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 867 социально-культурных объектов и более 5,3 тыс. жилых домов в Перми. Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей жители могут получить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края — Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве\, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала — 1 204,9 МВт, тепловая мощность — 5187,24 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тысяч юридических лиц.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тыс. Гкал/ч.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.