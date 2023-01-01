На «Азоте» испытывают экзоскелеты Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стал пилотной площадкой для тестовых испытаний промышленных экзоскелетов.

Экзоскелеты — это новейшие эргономичные пассивные промышленные мобильные механические конструкции. Они разработаны с учетом анатомических особенностей человека. Модель X-SOFT снижает нагрузку на позвоночник пользователя. X-Rise — на верхнюю часть тела. Оба экзоскелета надеваются на спину. Далее — либо к рукам, если это модель X-Rise, либо к ногам — модель X-SOFT — крепятся специальные поддерживающие устройства — эластомеры. Проверять на себе их удобство будут сотрудники цеха погрузки продукции. В течение месяца им предстоит выполнять в них погрузочно-разгрузочные работы и в конце рабочего дня фиксировать в специальном дневнике свои впечатления.

Владимир Вахрин, ​руководитель направления по охране труда и промышленной безопасности филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Сейчас подача мешков в крытый вагон осуществляется при помощи мешкопогрузочных машин. В вагоне грузчики носят 50-килограммовые мешки на себе, поэтому на рабочем месте присутствует такой фактор как тяжесть трудового процесса. Современная разработка поможет облегчить труд. Эти экзоскелеты предназначены для разных видов погрузочных работ. Об их удобстве и целесообразности применения можно будет сказать только после испытаний.

Принцип действия экзоскелета основан на свойствах эластомеров (полимеров, обладающих высокоэластичными свойствами) и рессор накапливать и отдавать энергию. Экзоскелет не требует дополнительных источников питания и работает благодаря усилиям пользователя, правильно распределяя нагрузку по телу при наклонах и поворотах с грузом и без него.

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