Открой для себя рынок Китая с выгодным предложением от Банка «Урал ФД» Перейди на прямые расчеты в юанях и получи бесплатное обслуживание на 3 месяца в пермском банке Поделиться Твитнуть

В рамках пакета «ВЭД-акция» участники внешнеэкономической деятельности до 31 марта 2023 года могут открыть первый счет в юанях в банке «Урал ФД» и получить 3 месяца бесплатного обслуживания*.

Если вы работаете с клиентами и поставщиками из Китая, удобнее принимать оплату и расплачиваться в юанях. У банка «Урал ФД» есть прямой корреспондентский счет в юанях, что значительно снижает валютные риски клиентов при взаиморасчетах по внешнеэкономическим контрактам.

Оформление документов и сопровождение всех операций банк возьмет на себя. Приятным бонусом станет начисление процентов на фактический остаток средств на расчетном счете (в руб.) до 3,5% (начисляются с даты открытия счета).

Корпоративные клиенты банка получат возможность в первые 3 месяца совершать операции по льготным тарифам: комиссия — 0,15% (мин. 900 руб.) при переводах в иностранной валюте (юани), 0,1% — за услугу валютного контроля (мин. 300 руб.).

В пакет входит бесплатное принятие на обслуживание контракта, переведенного из другого банка учета контракта и срочный прием на учет контракта, предоставленного клиентом в день обращения в банк.

«Благодаря продлению действия акции для участников внешнеэкономической деятельности компании смогут сэкономить на обслуживании счетов в иностранной валюте, а также повысить эффективность ведения бизнеса», — комментирует Директор по корпоративному бизнесу банка «Урал ФД» Елена Уманская.

Для того чтобы стать участником акции необходимо соблюсти ряд несложных условий:

-не являться клиентом банка по РКО не менее 30 календарных дней до участия в акции;

-не иметь непогашенной задолженности по РКО перед банком (в т.ч. учтенной на забалансовых счетах);

-открыть в банке в период проведения акции одновременно два счета: расчетный счет в рублях и валютный счет в юанях;

-выбрать для обслуживания счетов пакет «ВЭД-Акция».

По окончании срока действия акции, Клиент продолжает работать по пакету «ВЭД» на условиях, которые будут действовать в банке на дату, следующую за датой окончания работы акционного пакета, либо может перейти на любой другой пакет или базовый тариф.

Сохраняйте своих внешнеэкономических партнеров и выходите на новые международные рынки вместе с банком «Урал ФД»!

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка или по телефону 8-800-100-10-40.

*первый месяц может быть полным либо неполным в зависимости от даты открытия счета и два последующих полных календарных месяца. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. АО КБ «Урал ФД»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.