VERRA вошла в ТОП-30 лучших работодателей России Поделиться Твитнуть

Компания VERRA вошла в число лидеров «Рейтинга работодателей России-2022», представленного компанией HeadHunter.

VERRA участвует в рейтинге с 2020 года. За последний год вошла в ТОП-30 компаний России с численностью сотрудников до 1 тыс. человек. С гордостью можно отметить, что VERRA единственная автомобильная компания, которая вошла в ТОП-30 России в данной категории, уверенно подтвердив, что это лучшее место для работы и развития автомобильного бизнеса страны.

Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA:

- Для нас полученный результат — своего рода признание и благодарность за вклад в развитие людей. Нам нравится работать вместе. Я всегда с гордостью делюсь показателями среднего срока работы сотрудников в компании, у нас он больше 9,6 лет. И каждый в команде VERRA знает, что компания заинтересована в его развитии и всегда поможет, если в этом есть необходимость. У нас сильная корпоративная культура, свой университет и различные программы поддержки. Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников.

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный HR-рейтинг страны, представленный кадровой компанией HeadHunter.

Анализ каждой компании проводится экспертами с трёх сторон:

— оценка развития HR-процессов в компании;

— внешняя оценка: мнение кандидатов, ищущих работу, они выбирают компании, в которых хотели бы работать;

— внутренняя оценка: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя.

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