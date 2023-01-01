«Азот» познакомил школьников с производством Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» принял участие в Дне открытых дверей, который состоялся в Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).

Сотрудники службы персонала рассказали старшеклассникам о Компании, производстве, специальностях, перспективах карьерного роста и социальных гарантиях. Будущие студенты в онлайн-режиме прошли профориентационный тест, а также приняли участие в интерактивной игре — на специальном макете собрали схему сложного производства филиала «Азот». Самые активные получили фирменные подарки.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Наша главная задача — показать школьникам перспективы получения высшего образования и профессиональной карьеры в родном городе. «Азот» — высокотехнологичное предприятие и поэтому важно, чтобы к нам приходили молодые специалисты с техническим образованием. Филиал многое делает для привлечения кадров: заключает договоры о целевом обучении, поддерживает лучших учащихся профильных учебных заведений именными стипендиями. Студенты технических специальностей ежегодно проходят стажировки и практику на предприятии. Многие после окончания учебного заведения становятся частью нашего коллектива.

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» давно и плодотворно сотрудничает с несколькими учебными заведениями: БФ ПНИПУ, Березниковским политехническим техникумом, Томским политехническим институтом. В 2018 году были заключены соглашения с Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ) имени М.И. Платова и Соликамским горно-химическим техникумом.

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