Изменится ли семейная ипотека? Поделиться Твитнуть

Рынок недвижимости в 2022 году претерпел множество колоссальных изменений, сравнимых с преодолением зоны турбулентности, что продолжалось до конца года. Так, в декабре наблюдался незначительный всплеск покупательской активности, связанный с информацией о возможной отмене льготных и субсидированных ставок, что повлекло за собой очередной рост стоимости квадратного метра.

Начиная с 2023 года спрос на рынке недвижимости сохраняется стабильный, чему способствует продление условий ипотеки с государственной поддержкой. Сейчас она составляет 7,3%1.

«Взять ипотеку под такой привлекательный процент можно при условии покупки квартиры в новостройке или в уже сданном жилье от Застройщика, а также подтверждения платежеспособности перед банком. Данная ставка фиксируется на весь срок кредитования» — поясняет Волжанина Екатерина — руководитель отдела продаж жилой недвижимости PAN City Group2.

Еще одно изменение в 2023 году — расширение условий программы «Семейной ипотеки». Процентная ставка по ней составляет 5,4%3 и меняться не будет. «Если раньше можно было оформить «Семейную ипотеку», если есть ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, то сейчас условия по ней расширили: стали давать семьям, у которых есть двое детей не старше 18 лет. Это очень большой процент населения» — рассказывает Екатерина Волжанина.

Дополнительной мерой поддержки покупателей будет планируемая индексация средств материнского капитала в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации, который на сегодняшний день ориентировочно составляет 12,4%. Если клиент еще не пользовался субсидией, то с 01.02.2023 планируемый размер материнского капитала4 будет следующими: за первого ребенка — 589 600 руб., за второго ребенка — 779 000 руб.; за второго, если материнский капитал уже был получен за первого ребенка — 189 400 руб.

Средства субсидии вы можете использовать как на первоначальный взнос, так и направить в погашение действующей ипотеки.

Рассмотрим ориентировочный расчет платежа на примере квартиры 2Е площадью 42,9 кв. м. в ЖК Талисман5, с учетом планируемых изменений размера материнского капитала, указанных выше.

Цена квартиры — 4 300 768 руб6.

Срок кредита на 20 лет, сумма ипотечного кредита — 3 521 768 р. после использования материнского капитала в качестве первоначального взноса в размере 779 000 руб..

Сумма ежемесячного платежа составит 24 027,32 руб.7

Ввод дома в эксплуатацию — 3 кв. 2024 года. Строительная готовность объекта составляет 10%. Успевайте воспользоваться удобными условиями покупки квартир в жилом комплексе «Талисман» от PAN City Group!

Забронировать квартиру, отправить заявку на одобрение ипотеки, узнать об условиях приобретения квартир, в том числе путем реализации имеющегося жилья, можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 1 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1Ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3Процентная ставка составляет от 5,4% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита — рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% − при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% при покупке жилого дома, на 0,5% при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита от 500 000 до 10 000 000 рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 000 до 14 000 000 рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP- клиентов). Первоначальный взнос не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 23.01.2023 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

4Указанный размер материнского капитала — планируемый. Размер материнского капитала с 01.02.2023 будет пересмотрен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации.

5ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

6Стоимость квартиры указана с максимальной скидкой 3%, предоставляемой для сотрудников холдинга ПФП-группа.

7Планируемый платёж по ипотеке 24 тыс. руб./мес рассчитан для квартиры № 29 площадью 42,9 кв.м., стоимостью 4 345 768 руб. при покупке по ипотеке банка «Урал ФД» под 5,4% на срок 20 лет с первоначальным взносом 15% в размере 779 000 руб.

Реклама. ООО СЗ "СИТИ Проект". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.