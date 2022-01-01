Сотрудник «Азота» — победитель конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала-2022» Поделиться Твитнуть

Анна Белкина, ведущий специалист отдела охраны труда (ООТ) филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», стала победителем III Открытого межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала-2022» в номинации «Лучший результат среди организаций в области производства удобрений и азотных соединений». Она также вошла в рейтинг «100 лучших специалистов по охране труда Урала-2022».

Анна работает на «Азоте» 5 лет и курирует соблюдение требований по охране труда на одном из основных производств — в цехе №5 слабой азотной кислоты. В профессиональном конкурсе такого уровня принимала участие впервые.

Анна Белкина, ведущий специалист отдела по охране труда филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Охрана труда охватывает практически все виды отношений между работником и работодателем: начиная с режима рабочего дня и заканчивая обеспечением спецодеждой. Чтобы знать ответы на все вопросы, настоящему специалисту по охране труда нужно быть дисциплинированным, ответственным, иметь широкий кругозор и желание постоянно чему-то учиться.

Владимир Вахрин, руководитель направления по охране труда и промышленной безопасности филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Охрана труда на «Азоте» является приоритетным направлением деятельности. В «Уралхиме» действует политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Она включает в себя непрерывное совершенствование и развитие системы управления ОТ и ПБ, повышение уровня культуры безопасности, когда каждый сотрудник Компании осознаёт свою роль и значимость в этих вопросах.

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