Елена Синица Пермяки боятся «кракена» не больше, чем «омикрона» Боятся заразиться новым штаммом только 11% жителей Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

По данным опроса портала SuperJob, 2 из 3 пермяков не боятся нового штамма коронавируса.

«Каждый последующий штамм абсолютно любого вируса более заразен, но менее летален», — считают опрошенные.





Боятся этого штамма только 11% опрошенных горожан. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, среди горожан старше 45 лет (13%).





Больше других боятся заразиться «кракеном» среди граждан, которые прививались от ковида ранее шести месяцев назад (16%). Среди горожан, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 10%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6% из них боятся «кракена».





Ранее сообщалось, что, по данным Роспотребнадзора, за прошедшие выходные в Прикамье выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19, из них 79 случаев зарегистрировано 15 января. Среди заражённых в воскресенье 26 жителей в возрасте 60 лет и старше.

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