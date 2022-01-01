«Талисман» на Новый год! Поделиться Твитнуть

Доброй традицией является в конце года подводить итоги и строить планы на будущее. Мы решили посмотреть, с какими итогами завершает 2022 год ЖК «Талисман»1.

Несмотря на недавний старт продаж данного дома, уже 30% квартир нашли своих владельцев. Спросом пользуются также машино-места в подземном паркинге и кладовые, которые будущие новосёлы покупают уже на начальном этапе застройки, что говорит о том, что наши клиенты высоко ценят комфорт и желают лучшего для своей семьи.

Как отмечают покупатели, их выбор обусловлен в первую очередь малоквартирностью и удобным расположением дома, продуманными планировками, а также комфортными сроками сдачи.

Жилой комплекс «Талисман» — это современный дом с подземным паркингом в самом центре Мотовилихинского района. Более 30 уникальных планировок квартир площадью от 30 до 104,5 кв. м, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить.

Какие же планировки в ЖК «Талисман» максимально востребованы на сегодняшний день?

Наибольшей популярностью пользуются функциональные квартиры формата 4Е площадью 73,1 кв.м — оптимальная площадь и максимум полезного пространства: 3 спальных комнаты и кухня-гостиная почти 20 кв. м.

В наличии остались всего 2 квартиры!

На втором месте по популярности квартиры формата 2Е площадью 42,9 кв.м.

Уложившись в бюджет покупки до 4,5 млн. руб., вы получаете функционал двухкомнатной квартиры: здесь достаточно места для организации двух спальных пространств, уютная зона приготовления пищи и функциональный коридор с местом под гардеробную комнату. Словом, все, что нужно для комфортной жизни молодой семьи, или наоборот если ваши дети уже вылетели из родительского гнезда.

Ну и завершает тройку лидеров классическая однокомнатная квартира площадью 30 кв. м.

На сегодняшний день рынок переполнен квартирами-студиями аналогичной площади, но как быть, если вы не представляете жизни в едином пространстве, цените изолированные помещения и кухня для вас — это кухня, а спальня — место для уединения и отдыха? Классическая однокомнатная квартира — идеальный для вас вариант!

Самый востребованный у клиентов инструмент покупки — ипотека: 76% сделок осуществляются с привлечением ипотечных средств. Ипотека — это удобно: комфортная процентная ставка и быстрое принятие решения. А если у вас есть средства гос. субсидий, вы можете их использовать в качестве первоначального взноса, либо направить на погашение ипотеки.

Покупка жилья в начале строительства не только безопасна благодаря использованию эскроу счетов, но и выгодна — стоимость квартиры на этапе сдачи дома будет значительно выше, чем сейчас. Кроме того, у первых покупателей есть возможность выбора планировок, этажей и даже вида из окна.

Присоединяйтесь к тем, кто уже в 2022 году сделал свой выбор, купив квартиру в ЖК «Талисман»! Узнайте подробности и получите консультацию в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 1 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

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