Обзор нового сериала «Ветреный» на Иви Поделиться Твитнуть

Турецкий сериал «Ветреный» (16+) почти возглавил мировые рейтинги с первого дня выхода. Любителям сериала известны такие детали, как сюжет, актеры, места съемок, по какой книге он был адаптирован, а также его значение. Вы также можете стать свидетелями впечатляющей истории любви Мирана и Рейян, если примете решение смотреть сериал онлайн.

Сериал бьет рекорды по количеству просмотров в каждом эпизоде, который выходит в эфир. В нем принимают участие многие известные турецкие актеры: Эбру Шахин, Акын Акинозю, Серхат Тутумлюэр, Гюльчин Хатихан, Сердар Озер, Айда Аксель и Мацит Сонкан.

Что означает название сериала

В оригинале сериал называется Hercai. Слово, которое является прилагательным, означает в Турции человека нерешительного, не преданного любви и не доводящего дела до конца.

Слово Hercai, которое также используется как название цветка (анютины глазки), перешло в тюркский язык из персидского. Оно в основном используется для описания нелояльных людей. Hercai также означает быстро меняющееся настроение.

В Турции в целом это слово используется для обозначения неверных любовников.

Сюжет сериала

Это история Мирана Асланбея, чью мать пытался изнасиловать Шадоглу. Его отца и деда убили, и он долгие годы переживал из-за этого. Мечтая восстановить справедливость, он разрабатывает план мести.

Мирана воспитывали для этой мести с детства. Его бабушка, Азизе Ханым, внушила своему внуку ненависть, чтобы он отомстил за причиненный семье вред. План, который создавался с тщательностью на протяжении многих лет, развивается, когда Миран Асланбей под псевдонимом Миран Аксой предстает перед семьей Шадоглу в качестве бизнесмена из Стамбула.

Рейян, самая невинная девушка в сериале

Рейян — падчерица Хазара, который якобы убил отца и деда Мирана. Мать Рейян забеременела от кого-то другого, и Хазар женился на ней, принял Рейян как свою собственную дочь и воспитал ее как таковую. Но его отец не мог смириться с поведением Хазара и его намерением дать свою фамилию Рейян.

По этой причине дед не любил Рейян и досаждал ей при каждом удобном случае. Рейян, самая невинная девушка в этой истории, верит, что когда-нибудь судьба приведет ее к тому, кто спасет ее из этого плена.

Награды сериала

Сериал смотрят не только в Турции, но и во всем мире. Кроме того, он собирает многочисленные кинематографические награды.

Эбру Шахин и Акын Акинозю, снявшиеся в главных ролях, встретившись с телезрителями, уже успели завоевать внушительную толпу фанатов. «Ветреный» получил 4 награды в конкурсе, организованном каналом Turkish Drama Channels, вещающим на израильском телевидении.

Эбру Шахин и ее актерский талант заметили все, так как она была удостоена награды за лучшую женскую роль.

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