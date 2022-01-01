Экономьте на приеме платежей по QR-коду вместе с «Урал ФД» и «Дом.ру Бизнес»! Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» и оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» представляют новый пакет услуг для предпринимателей: куайринг, интернет для бизнеса с кешбэком и бесплатное РКО (рассчетно-кассовое обслуживание)!

Куайринг — универсальный способ приема платежей, который подходит для любого бизнеса: от торговых точек до интернет-магазинов. Сервис работает круглосуточно и доступен 365 дней в году. Средства на расчетный счет юридического лица зачисляются мгновенно.

Воспользовавшись комплексным предложением, вы получаете право на бесплатное открытие и обслуживание счета в крупнейшем региональном банке «Урал ФД». А подключившись к «Дом.ру Бизнес» — обеспечите своей компании надежный и безопасный доступ к сети интернет от федерального оператора связи. Кроме того, от 7 до 12% расходов на комиссию СБП вы сможете вернуть скидкой за интернет!

Преимуществом куайринга от банка «Урал ФД» и «Дом.ру. Бизнес» является также фиксированная комиссия 0,4% и 0,7%, а также простое и удобное мобильное приложение для приема платежей.

Как воспользоваться предложением?

Подключите интернет «Дом.ру Бизнес» с опцией CashBack Откройте расчетный счет с бесплатным обслуживанием Банк генерирует QR-код для приема платежей и предоставляет доступ к мобильному приложению Пользуйтесь доступом в интернет и принимайте платежи в своей торговой точке через СБП Через месяц от 7% до 12% расходов на комиссию за эквайринг через СБП вернутся скидкой на интернет.

Чтобы оформить услугу куайринга, заполните заявку на сайте «Урал ФД» или обратитесь в дополнительный офис «На Морионе»: Тел. 8 (342) 207-04-16, 8 (342) 207-04-15. Адрес: Пермь, Шоссе Космонавтов 111, к. 27.

Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020. АО КБ «Урал ФД»

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