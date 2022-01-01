«Уралкалий» поздравил детей сотрудников с Новым годом Поделиться Твитнуть

Более 15 000 детей сотрудников Группы «Уралкалий» в возрасте от 1 года до 15 лет получили новогодние подарки от компании. Помимо сладостей от ведущих производителей кондитерских изделий, малышам подарили развивающие игрушки, детям в возрасте 6-10 лет — микроскопы, 11-15 лет — фотообъективы на телефоны и спортивные бутылки для воды. В каждом наборе подарков также представлены эксклюзивные настольные игры от «Уралкалия» и «Уралхима».

Компания организует для детей сотрудников и различные праздничные представления. В Березниках дошкольники посетят новогоднюю сказку «Волшебные подарки Деда Мороза», а дети 7-14 лет увидят постановку «Приключение Ледяного Джека». В Соликамске для детей в возрасте 3-6 лет будет организовано представление «Иван Царевич и Серый Кот», школьники 7-14 лет посмотрят мультфильмы «Чебурашка», «Непослушник-2» и «Иван Царевич и Серый Волк».

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Новый год — самый долгожданный, волшебный и любимый праздник для всех. Подарки для детей сотрудников Группы «Уралкалий» — это не только добрая традиция, но и важная часть социальной политики компании. В этом году объем средств, выделенных на приобретение подарков и организацию новогодних представлений, составил более 43 млн рублей.

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