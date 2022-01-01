Свой бизнес в самом сердце технологического центра Перми
Торговая галерея — это популярный формат коммерческой недвижимости, который отличает концептуальный подход и высокая ликвидность проекта. Благодаря уникальной архитектуре, жилой квартал SMART City1 и располагающаяся в нем торговая галерея станут новым центром притяжения микрорайона и полностью преобразят его. На первом этаже жилого квартала появятся заведения, которые станут любимым местом досуга жильцов. Здесь можно будет продуктивно работать и отдыхать в шумной компании с друзьями или коллегами в выходной, не тратя силы и время на долгую дорогу.
Жилой квартал располагается рядом с территорией технопарка Morion Digital — центром инновационной и технологической жизни региона. Город в городе наполнен не только различными объектами инфраструктуры от магазинов до спортивного комплекса и бульвара с уличными кафе, но и открытыми мероприятиями для городских профессионалов, инноваторов и деятелей культуры.
Мы создали все условия для успешного развития вашего бизнеса:
- расположение торговой галереи в зоне высокого пешеходного трафика — более 5 000 человек на площадке бизнес-парка Морион и технопарка Morion Digital;
- продуманные технические решения: отдельные входные группы, пандусы, возможность размещения рекламных вывесок, а так же что не маловажно на данном объекте есть возможность размещения летних мобильных установок торговли, например организации летнего кафе
- концепция предусматривает комплекс форматов, наиболее востребованный в формате «у дома» — продуктовый супермаркет, аптека, стоматология, кофейня, салон красоты, фитнес и др.
Девелопер PAN City Group2 применяет умные технологии не только в строительстве и инновационных решениях, но и в управлении коммерческой недвижимостью. С помощью мобильного приложения PAN вы сможете управлять интеллектом офиса: открывать двери и шлагбаумы со смартфона, просматривать изображения с камер наблюдения, передавать показания приборов, получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги.
Жилой комплекс переменной этажности включает в себя 331 квартиру и 29 коммерческих помещений: 1 этаж — торговая галерея (11 объектов под разные виды деятельности), 2 этаж — офисная галерея (18 офисов). Срок ввода в эксплуатацию ЖК SMART City — 4 квартал 2022 года.
Предлагаем к покупке:
— Помещения на первом этаже с отдельным входом для предприятий торговли, сферы услуг:
- хорошая освещенность, витражное остекление;
- отдельная входная группа с тамбуром;
- отделка «под чистовую»;
- высота потолков до 3,90 м;
— Офисные помещения на втором этаже:
- отделка «под чистовую», места общего пользования — с чистовой отделкой;
- высота потолков до 3,3 м;
- санузлы размещены на этаже.
В продаже имеются помещения площадью от 49,9 кв. м. до 158 кв. м., стоимостью от 76 000 рублей за кв. м.!
Специальные условия приобретения:
- Ипотека банков-партнеров от 9% годовых, с первоначальным взносом от 15%.
Успевайте приобрести коммерческую недвижимость и начать свой бизнес в ЖК SMART City на выгодных условиях! Ставка от 9% годовых по ипотечному кредиту, соответствующему требованиям Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 (далее — кредит), путем заключения договора купли-продажи или договора долевого участия (далее — ДДУ) для приобретения жилого, либо нежилого помещения (за исключением заемщиков физических лиц), устанавливается на 60 месяцев с даты заключения кредитного договора (с первого числа календарного месяца 61-ого процентного периода процентная ставка — от 14,25% годовых) при одновременном соблюдении следующих условий:
2) первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Возможна замена первоначального взноса на имеющуюся недвижимость или на поручительство Региональной гарантийной организации, гарантию АО «Корпорация МСП».
3) Сумма кредита: 1 млн руб. до 500 млн. руб. вкл.; срок — 12 мес. до 120 мес.
4) Обеспечение:
— При покупке готовой недвижимости — залог приобретаемой недвижимости;
— После завершения строительства, ввода объекта недвижимости в эксплуатацию и оформления заемщиком права собственности на помещение — залог жилого/нежилого помещения с оформлением закладной;
— поручительство физического лица — участников/акционера заемщика с совокупной долей уставного капитала не менее 75%. Обязательно поручительство участника с максимальной долей, если доли равны, то любого из участников общества с ограниченной ответственностью.Обязательство по страхованию имущественных рисков возникает у заемщика с момента оформления права собственности на объект, строительство которого осуществляется в соответствии с ДДУ. Страховая сумма по договору страхования должна составлять на каждую дату срока действия договора страхования не менее остатка денежного обязательства заемщика, увеличенного на 10% (Десять процентов), при это страховая сумма не может превышать стоимости предмета (-ов) залога на момент заключения договора страхования. При отсутствии информации о личном страховании заемщика процентная ставка увеличивается на 1,0 процентных пунктов относительно действующей процентной ставки, при отсутствии информации о страховании недвижимости.
Погашение кредита: ежемесячными (аннуитетными) равными платежами.
Дополнительные расходы: премия по договорам страхования; государственная пошлина за регистрационные действия, иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки — в соответствии с тарифами компании или государственного учреждения, оказывающего соответствующую услугу. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия Банка России № 2312 от 19.12.2018. Актуальные условия кредитования — на сайте domrfbank.ru, отделениях банка и контакт-центре по телефону +7(800)700-87-83. Информация актуальна по состоянию на 22.12.2022. Не является публичной офертой.
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