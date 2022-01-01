«Уралкалий» направил более 7 миллиона рублей на создание «Геоквантума» Поделиться Твитнуть

В технопарке «Кванториум», функционирующем в детско-юношеском центре «Каскад» (Березники), 21 декабря состоялось открытие «Геоквантума» — образовательного модуля по обучению детей работе с пространственными данными и геоинформационными технологиями. На его создание «Уралкалий» направил более 7 млн руб. Средства были выделены на приобретение оборудования, современных программно-аппаратных комплексов для аэросъемки и изучения GLONASS/GPS-технологий.

На занятиях в «Геоквантуме» дети научатся собирать, обрабатывать и анализировать географические данные для решения различных задач в геологоразведке и добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике, в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, архитектурном проектировании и территориальном планировании.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» — динамично развивающаяся компания. В процессе производства мы используем самые передовые технологии, поэтому поддерживаем развитие новой образовательной среды, ориентированной на инженерно-технические специальности и формирование научно-исследовательских компетенций школьников. Открытие «Геоквантума» позволит «Уралкалию» проводить профориентационные мероприятия по таким востребованным в компании специальностям, как маркшейдерское дело и геология.

Справка

В 2018 году при поддержке «Уралкалия» в Березниках была открыта для детей лаборатория робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, на оснащение которой Компания выделила более 4 млн руб. Впоследствии лаборатория была преобразована в один из квантумов детского технопарка «Кванториум» — «Робоквантум». Помимо этого, в его составе на сегодня организованы занятия в «IT-квантуме» и «VR/AR-квантуме».

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