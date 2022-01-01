Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Слоган празднования 300-летия Перми утвердят 23 декабря Решение примут на федеральном оргкомитете по подготовке праздника Поделиться Твитнуть

На заседании экспертного совета по подготовке празднования 300-летия Перми 19 декабря эксперты выбирали слоган события. Руководитель проектного офиса «Пермь-300» Наталья Галкина предложила три варианта: «Всё реально!», «Город открытий» и «Триста лет на службе Отечеству!» Последний вариант был предложен в качестве слогана военно-патриотического праздника «Оружие победы», посвящённого работникам пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса и пока что не включённого в основную линейку юбилейных событий.

Докладчица предложила принять все три слогана: «Город открытий» — в качестве основного, а «Всё реально!» и «Триста лет на службе Отечеству» — в качестве вспомогательных. Однако эксперты с таким предложением не согласились. Во-первых, они дружно забраковали идею трёх слоганов — девиз события может быть только один. Во-вторых, не прошёл «Город открытий» как малоинформативный и неоригинальный.

Фаворитом экспертов стал слоган «Всё реально!» В нём, по выражению директора Центра ГРАНИ Светланы Маковецкой, «есть какая-то энергия». Несмотря на то, что абсолютного большинства этот слоган тоже не завоевал (девять голосов «за» при 11 воздержавшихся, «против» — никого), он прошёл в качестве приоритетного варианта.

Окончательное утверждение слогана, как и событийной линейки, предложенной проектным офисом «Пермь-300», должно состояться 23 декабря, когда в Перми соберётся федеральный оргкомитет по организации празднования юбилея Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

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