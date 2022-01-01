Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подготовился к встрече Нового года Поделиться Твитнуть

Для сотрудников и их детей в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» состоялся праздник «Снегопад чудес». Мастер-классы, беспроигрышная лотерея, батуты, катание на лошадях — это и многое другое смогли оценить около 1 тыс. человек. На сцене дворца прошло награждение участников конкурса детского рисунка «Новогоднее чудо».

24 декабря череду праздников продолжат семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья». В эстафетах и состязаниях на скорость, ловкость и укрепление командного духа примут участие 5 команд.

28 и 29 декабря около 90 детей из многодетных семей и детей мобилизованных сотрудников отправятся на экскурсию в Пермский хаски-центр на праздничную программу «Дом деда Мороза». Малыши покатаются на собачьих упряжках, сфотографируются с собаками и примут участие в развлекательных мастер-классах.

В Новый год около 1800 детей сотрудников в возрасте до 14 лет получат подарки. С 24 декабря по 5 января в ДК им. Ленина для них пройдут традиционные новогодние представления. В программе этого года — спектакль «Приключения ледяного Джека» в исполнении детского театра «Росинка».

В новогоднюю ночь особое поздравление ждёт смены, которые будут нести трудовую вахту. Представители Совета активной молодёжи «Азота» «Лига лидеров» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставят сладкие подарки по всем подразделениям предприятия вечером 31 декабря.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Для многих завод — второй дом, одна большая семья. Каждый вкладывает душу в то дело, которым занимается. Благодаря этому предприятие ежедневно выпускает качественную, необходимую потребителям продукцию. В этом году сделан акцент на семейный формат новогодних мероприятий. Надеюсь, что каждый найдёт для себя что-то интересное в праздничном календаре «Азота».

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