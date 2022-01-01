«Метафракс» вошёл в число золотых работодателей России Холдинг получил сразу три «золота» в авторитетном рейтинге от Forbes Поделиться Твитнуть

Исследование лучших работодателей России проводится Forbes ежегодно уже четвёртый раз. Разработчики рейтинга учли рост влияния в мире ESG-повестки, объединив метрики, по которым оценивались компании, в три группы: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G).





В рейтинге 2022 года основное внимание было акцентировано на социальных параметрах, например, оценивалось наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета. Как и в 2021 году, участники были распределены по четырём группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. В рейтинг вошло 118 компаний.





«Метафракс» во всех группах метрик получил «золото», подтвердив, тем самым, статус надёжного и добросовестного работодателя. Отметим, что в 2021 году компания также вошла в рейтинг, получив «серебряный» статус. Таким образом, фиксируется положительная динамика показателей ESG «Метафракса».





В 2022 году в реализации ESG-инициатив «Метафракс Групп» произошли значительные качественные изменения. В начале года решением совета директоров была создана рабочая группа, которая занялась системным внедрением ESG-принципов в работу компаний холдинга на основе наиболее успешных кейсов и рекомендаций экспертов. В сентябре 2022 года «Метафракс» опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2021 год, где была отражена деятельность компании в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики и корпоративного управления. На VII Пермском инженерно-промышленном форуме состоялась презентация уникального монобренда для единого позиционирования ESG-инициатив холдинга.





Рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России-2022» по ссылке

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