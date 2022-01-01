Накануне новогодних праздников МегаФон ускорил интернет в краевой столице Скорость мобильного интернета 4G в труднодоступных локациях увеличилась в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

МегаФон модернизировал свыше 40 базовых станций в жилых районах Перми, вблизи культурных объектов и в популярных местах отдыха горожан. Скорость мобильного интернета 4G для активных онлайн-пользователей в помещениях и труднодоступных локациях увеличилась в 1,5 раза.

Оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий. Также за счёт проведённых работ в краевой столице существенно выросла устойчивость инфраструктуры и ёмкость сети. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам оператора будет гарантировано высокое качество связи.

Результаты работ ощутили пользователи МегаФона во всех семи районах Перми. Качество сети улучшилось как на территориях с массовой жилой застройкой, так и в дачных посёлках в окрестностях города, а также в любимых горожанами локациях — на городской эспланаде, в парке Горького, Сквере желаний и других общественных местах. Кроме того, стабильнее стал сигнал внутри зданий, в том числе городских медицинских и культурных объектов — краевой клинической больнице, вблизи Пермского театра оперы и балета и академического Театра-театра.

«Наши инженеры оперативно провели масштабную работу на действующей сети, чтобы накануне новогодних праздников повысить устойчивость сети и обеспечить всех жителей и гостей Перми качественной связью. Теперь базовые станции смогут одновременно обслуживать больше пользователей и обеспечивать комфортную скорость выхода в интернет», — отмечает директор МегаФона в Перми Павел Фомин.

Ежемесячно пермяки уже используют около 3,5 млн гигабайтов, а за последний год объём данных, сгенерированный жителями и гостями краевой столицы, вырос на 20%.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абоненты в городе могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

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