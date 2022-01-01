Узнайте о специальных возможностях для участников госзакупок и мерах поддержки бизнеса от первых лиц Поделиться Твитнуть

На площадке «Мой бизнес» 14 декабря министерство экономического развития и инвестиций Пермского края, крупнейший региональный банк «Урал ФД» и региональная гарантийная организация проведут круглый стол «Меры поддержки бизнеса в регионе и новые возможности для участников госзакупок!»

Всех гостей мероприятия ждет специальное предложение от банка «Урал ФД» и розыгрыш призов для самых активных слушателей.

На бесплатном семинаре министр экономического развития Эдуард Соснин расскажет о том, какие льготы предусмотрены для бизнеса в регионе и как ими воспользоваться.

Будем говорить о налоговых и имущественных льготах для начинающих предпринимателей, о послаблениях для представителей пострадавших от санкций отраслей бизнеса, о региональных субсидиях для компенсации затрат на приобретение оборудования, мерах поддержке экспорта, инвестициях в социальные проекты и получении грантов.

Особое внимание на круглом столе будет уделено теме государственных и муниципальных закупок. О том, как бизнесу обеспечить участие в конкурсах с помощью банковских продуктов на мероприятии расскажут директор по корпоративному бизнесу банка «Урал ФД» Елена Уманская и заместитель генерального директора АО «Корпорация развития МСП ПК» Мария Лукина.

«Банковская гарантия — один из самых востребованных продуктов для предпринимателей, участвующих в госзакупках. Здесь все решает скорость и удобство оформления, а значит, не обойтись без высоких технологий. Внедрение в банкинг современных ИТ-инструментов, позволило «Урал ФД» создать полностью цифровой, быстрый, конкурентоспособный и эффективный сервис выдачи экспресс-гарантий. Процесс настроен на базе решения, разработанного компанией Farzoom (резидент Сколково)- В ноябре мы увеличили лимит по гарантиям на участие в кокурсе до 15 млн рублей» , — отмечает директор по корпоративному бизнесу банка «Урал ФД» Елена Уманская.

«Использование государственной гарантийной поддержки участниками закупок, делает закупки доступнее и эффективнее, а синхронизация банковских продуктов с государственной поддержкой еще и выгоднее» — подмечает заместитель генерального директора АО «Корпорация развития МСП ПК» Лукина Мария.

Чтобы стать участником круглого стола, зарегистрируетесь здесь. Количество мест ограничено. Ждем вас 14 декабря в 11:30 на площадке центра «Мой бизнес» Пермского края по адресу: г. Пермь, улица Ленина, 68.

Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020. АО КБ «Урал ФД»

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