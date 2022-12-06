В рамках инженерно-промышленного форума было подписано 26 соглашений о сотрудничестве На общую сумму более 20 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Автор фото Владислав Нелюбин

В Пермь на инженерно-промышленный форум, который проходил 1 и 2 декабря, приехали сотни участников из разных регионов страны и зарубежья. Всего более 3000 человек различных возрастов — от школьников и студентов до заслуженных ветеранов промышленной отрасли и почетных работников предприятий.

В течение двух дней проходили круглые столы, научно-технические советы, стратегические сессии и рабочие встречи с гостями масштабного мероприятия. Опытом работы в новых экономических условиях и предложениями по сотрудничеству делились специалисты и руководители крупных промышленных предприятий: ПАО «Акрон» — «Верхнекамская калийная компания», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Сибур», Группа компаний «Метафракс», ПАО «Уралкалий», ООО «Аккерман Цемент», ОАО «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат», ООО «Красный Октябрь», АО «Соликамскбумпром», АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» («Редуктор-ПМ»), ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод», ПАО «ПНППК», АО «ОДК», ПАО «Мотовилихинские заводы» и другие.

Впервые за семь лет проведения форума к участию в деловой программе были приглашены дети. 330 школьников из 11 территорий Прикамья приехали по приглашению предприятий, работающих в их округах. Некоторые из школьников уже учатся в профильных классах, углубленно изучая предметы технического, математического и химического профиля. В рамках мероприятия ребята лично пообщались с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также с заместителем генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы» Александром Иноземцевым и управляющим директором ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергеем Дядькиным. В ходе встречи губернатор отметил, что развитие кадрового потенциала является одной из приоритетных задач для руководства региона.

На Пермском инженерно-промышленном форуме было подписано рекордное количество партнерских документов — 26 соглашений о сотрудничестве и взаимной поддержке между краем и крупными компаниями, кредитными ведомствами на сумму более 20 млрд рублей. Глава региона добавил, что федеральные и региональные органы власти ведут постоянную работу над разработкой и внедрением мер поддержки реального сектора экономики. В частности, за 2022 год краевые власти присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) 22 инициативам бизнеса, а Фонд развития промышленности профинансировал более 30 проектов на общую сумму свыше 8 млрд руб.

Также на форуме состоялось награждение государственными наградами работников пермских предприятий, которые своим трудом и профессионализмом обеспечивают поступательное развитие промышленности Прикамья. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники «ОДК-СТАР»: токарь-расточник шестого разряда Александр Соснин и слесарь механосборочных работ шестого разряда Олег Адамов.

В рамках ПИПФ-2022 прошла выставка «Инженеры Великой России». 48 историй сотрудников крупных предприятий и заводов Прикамья, чей труд внес существенный вклад в развитие промышленности региона, были представлены на «Аллее инженеров». За всеми промышленными успехами всегда стоят люди — эксперты своего дела. Большинство из них всю жизнь посвятили сложной и очень интересной профессии — инженер.

На выставке «Промышленная кооперация» более 70 компаний продемонстрировали свои уникальные разработки в сферах автоматизации, измерения и управления процессами, инноваций для химических и нефтегазовых производств, обеспечения вспомогательных процессов.

Отметим, что ПИПФ дал старт деловой программе года 300-летия Перми. На форуме представители оргкомитета и проектного офиса «Пермь-300» рассказали о том, как юбилейные события станут драйвером развития экономики и социальной сферы региона, представили программу событий, разъяснили логику формирования программы и смысловое наполнение мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.