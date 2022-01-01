На площадке инженерно-промышленного форума состоялась презентация и запуск ESG-бренда «Метафракс Групп» Поделиться Твитнуть

Мероприятие прошло 1 декабря 2022 года на стенде «Метафракс Групп». Уникальный монобренд для единого позиционирования ESG-инициатив холдинга участникам ПИПФ-2022 представил председатель совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян.

Новый ESG-бренд разработан на основе фирменного наименования и предназначен для того, чтобы отмечать продукты и услуги компаний группы, которые продвигают принципы ESG. Топ-менеджер компании подчеркнул, что тематика ESG, несмотря на современную ситуацию турбулентности, остаётся актуальной на глобальном уровне.

— Тематика ESG нацелена в будущее. Мы работаем над созданием благоприятной экосистемы для будущего поколения. Достичь этой цели мы можем, только если будем продолжать идти по пути устойчивого развития: улучшать экологическую ситуацию в местах производства, быть социально ответственными перед работниками и жителями городов, где расположены наши предприятия, — отметил Армен Гарслян.

В рамках инвестиционной деятельности «Метафракс» системно внедряет наилучшие доступные технологии. Высочайшие стандарты в сфере сбережения окружающей среды позволяют предприятию много лет работать без превышения ПДК вредных веществ. Социальные, благотворительные и меценатские проекты компании отмечены региональными наградами и высокими позициями в федеральных ESG-рейтингах Forbes Russia, «РАЭКС-Аналитика», в исследовании НКР и РБК. Синергия взаимодействия с учреждениями среднего профессионального и высшего образования позволила Уральскому химико-технологическом колледжу стать победителем федерального проекта «Профессионалитет».

В 2022 году Совет директоров холдинга принял решение обобщить все ESG-инициативы, систематизировать и синхронизировать процесс внедрения ESG-принципов в работу на основе наиболее успешных кейсов и рекомендаций экспертов. Разработка ESG-бренда — одна из задач, которую решает специально созданная Советом директоров рабочая группа.

Глава коммуникаций «Метафракс Групп» Мария Коновалова пояснила, что ESG-бренд является частью семейства брендов «Метафракс Групп», его внедрение будет идти постепенно в рамках реализации проектов по внедрению принципов ESG в деятельность холдинга.

— Речь идёт обо всём, что касается наилучших технологий, заботы об окружающей среде, экологии, а также заботы о человеческом потенциале, причём о развитии не только сотрудников, но и комьюнити, наших партнёров и контрагентов, — заявила Мария Коновалова.

Для нового монобренда была выбрана простая и лаконичная подача концепта — ESG в балансе с логотипом «Метафракс Групп» в стабильной фигуре. Равновесная устойчивость квадрата в основе визуального выражения монобренда в сочетании с динамикой и балансом линий символизирует стабильность, последовательность и направленность в будущее. Цвет нового ESG бренда — сине-зелёный Metafrax Teal, один из фирменных цветов палитры «Метафракс». В рамках концепции он символизирует цвета неба и мирового океана как маркеров безупречно сохранённой окружающей среды.

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