В Прикамье обсудили развитие IT-отрасли региона Поделиться Твитнуть

В Перми 30 ноября состоялось совещание по вопросам реализации в регионе проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», а также перспективных краевых IT-программах. В мероприятии под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина приняли участие: депутат Государственной думы, координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, заместитель председателя правительства региона Алексей Черников, министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских, представители IT-отрасли Прикамья, пермских вузов и другие эксперты

Говоря о важности цифровизации для экономики и общественной жизни, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что регион реализует совместно с «Единой Россией» проект «Цифровая Россия». Пермский край одним из первых принял Стратегию цифровой трансформации до 2030 года. В рамках Стратегии создано 90 проектов, которые касаются 18 сфер деятельности.

Дмитрий Махонин:

— Мы постоянно обсуждаем с представителями IT-сферы передовые разработки, которые Пермский край может масштабировать на всю страну. Ключевая задача — повсеместное обеспечение жителей края сотовой связью и интернетом. Мы движемся к тому, чтобы как можно раньше обеспечить этими видами связи населённые пункты с численностью жителей свыше 100 человек. Вместе с одним из крупнейших операторов связи мы определили «белые пятна» на дорогах, где нет сотовой связи, разработали приоритеты и будем постепенно эти «пятна» закрывать. Это повысит безопасность дорожного движения и его комфорту. Также мы обеспечили интернетом все школы, ФАПы, библиотеки и другие социальные учреждения. Уделяем особое внимание обновлению компьютерной техники в школах, интерактивных досок, чтобы дети могли, как можно раньше заниматься программированием. Тем самым мы закладываем основу для решения вопроса кадрового дефицита для IT-компаний, о чём мы всегда помним. Также увеличиваем количество бюджетных мест на IT-специальности. Мы постоянно сотрудничаем с АНО «Цифровая долина Прикамья», вовлекая всё больше и больше ребят в отрасль.

Как отметил федеральный координатор «Цифровой России» Антон Немкин, все специалисты проекта стараются создать хороший «канал связи», который позволяет донести до государства позицию и голос ИТ-сообщества. «Особенно важна эта работа сегодня, когда наша страна проходит серьёзнейшие испытания и когда особенно важно не просто сохранить ИТ-индустрию, но добиться ее прорывного развития. В рамках работы «Цифровой России» мы уже достигли первых результатов. Были приняты инициированные нами законы, вводящие новые льготы для ИТ-компаний и специалистов, мы провели обучение глав муниципалитетов. Но одна из основных наших задач — построение живого диалога с ИТ—сообществом, который позволит понимать, какие проблемы существуют, чем можно помочь и как строить дальнейшую деятельность. Именно обратная связь от ИТ-специалистов и предпринимателей позволит нам оперативно принимать необходимые меры поддержки, масштабировать ИТ-разработки и продукты, которые так ждут сегодня металлурги, нефтяники, угольщики и многие другие отрасли», — сказал парламентарий. Также Антон Немкин убежден, что региональная политика поддержки отрасли и субсидирования ИТ-проектов в Пермском крае очень эффективна и обязательно принесёт необходимые результаты.

Региональный координатор проекта «Цифровая Россия», межрегиональный директор ОАО «ЭР-Телеком» Александр Мотрич добавил, что в рамках партпроекта в крае создан Общественный совет, куда могут войти все эксперты IT—сферы, блогеры, представители СМИ, которые могли бы предлагать интересные идеи. Также он предложил взять «под кураторство» проекта молодых и интересных студентов в вузах, привлекая их для создания новых проектов и продуктов.

Примеры того, как цифровые сервисы используются в реализации других партийных проектов в Пермском крае, привёл Вячеслав Григорьев. Так, большой объём данных обрабатывается в ходе проекта «Историческая память». Пермский государственный архив социально-политической истории, директор которого Сергей Неганов является региональным координатором партпроекта «Историческая память», создал Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне. В банке информации — 15 баз данных, в которых содержится информация почти о 300 тыс. человек. Востребованность банка информации высока: только за один день 9 мая 2022 года сайт посетили более 50 тыс. человек.

Применяются цифровые технологии и при реализации других партпроектов в Пермском крае. Активисты проекта «Чистая страна» запустили мобильное приложение «Чистая Пермь», с помощью которого каждый житель может увидеть карту пунктов сбора пластика, макулатуры и батареек. «В той или иной степени цифровые технологии применяются фактически во всех партийных проектах «Единой России», и этот процесс с каждым годом только набирает обороты», — резюмировал Вячеслав Григорьев.

В вузах Перми активно идёт подготовка IT-специалистов. Об этом рассказал проректор по образовательной деятельности Пермского национального исследовательского политехнического университета Антон Петроченков. Число студентов этих специальностей постоянно растёт. В 2020 году их обучалось 462 человека, в 2021 году — 492, в 2022 году — 620. Заказчиками целевого обучения в рамках квоты являются ведущие пермские предприятия: «ОДК — Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «Машиностроитель», «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», НПО «Искра».

Работают и программы повышения квалификации по направлениям и уровням: Junior, Middle, Аналитика, Искусственный интеллект и робототехника, Web-программирование и другие. На 12 программ профессиональной переподготовки зачислено 757 студентов. Совместно с Национальным исследовательским Томским государственным университетом и Центром занятости населения при поддержке Минсоцразвития Пермского края действует семь программ повышения квалификации. В программах участвует молодёжь до 35 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, безработные граждане, предпенсионеры и граждане в возрасте от 50 лет. Порядка 75% после курсов трудоустраиваются.

Тему сотрудничества IT-компаний и вузов в области подготовки кадров продолжил директор ООО «Геликон Консалтинг», доктор технических наук, профессор ПНИПУ Сергей Федосеев. По состоянию на начало 2022 года нехватка IT-специалистов в экономике страны оценивалась в 1 млн человек. По прогнозу правительства России, к 2027 году эта цифра может вырасти вдвое. Поэтому в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2022 учебном году увеличено количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям более чем в два раза — с 80 тыс. до 160,4 тыс. По мнению Сергея Федосеева, вузам следует переносить специальные дисциплины на первые курсы обучения, в качестве преподавателей специальных дисциплин привлекать ведущих специалистов IT-компаний. Самим IT-компаниям начинать обучение студентов со второго, а стажировку — с третьего курса бакалавриата. Для этого государству следует мотивировать IT-компании для расширения сотрудничества с вузами.

Пермские IT-компании — крупные игроки международных рынков. В частности, как рассказал председатель совета директоров ООО «Промобот» Алексей Южаков, сегодня более 700 пермских роботов работают в 43 странах мира — от США до Кувейта. Продукты компании полностью производятся в России, производство промоботов находится в Перми, на площадке Morion Digital. Сегодня компания активно разрабатывает отечественные устройства и компоненты в рамках импортозамещения, конкурируя с ведущими производителями США, стран Европы и Азии.

Также в ходе встречи прозвучали выступления других экспертов. Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских — о реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» в 2022 году. Зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников сообщил о показателях «цифровой зрелости» Пермского края и путях их достижения. О том, какие проекты планируется реализовать в рамках «Цифровой долины Прикамья», поделился директор АНО «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь.

Завершая совещание, Дмитрий Махонин поблагодарил координатора партпроекта Антона Немкина за выбор Перми как площадки для проведения совещания и сказал, что одна из важнейших тем прошедшего совещания — это вопросы подготовки кадров.

«Мы понимаем, что те вызовы, с которыми столкнулась наша страна, преодолеваются, в том числе за счёт сильной IT-отрасли. Мы не можем останавливать прогресс, и автоматизация, информатизация производства будет иметь ключевое значение, потому что это вопросы эффективности наших предприятий. А без кадров эта отрасль развиваться не может. Мы видим, что потенциал подготовки кадров для отрасли в Пермском крае велик. В Перми были, есть и будут талантливые люди, и наша задача — помогать в решении этой задачи», — заключил губернатор.

Справка:

Проект «Цифровая Россия» направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских IT-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.

Цифровизация открывает огромные возможности получения новых знаний, освоения новых профессий и развития экономики в целом. Данная тема нашла свое выражение в Народной программе Партии, где отражена роль цифровизации как в социальной сфере и отраслях экономики, так и во взаимодействии государства и граждан.

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