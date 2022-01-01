С какими напитками встречать Новый год Поделиться Твитнуть

Для многих Новый год становится поводом для кулинарных экспериментов. Но проявить свой кулинарный вкус можно не только через еду, но и через напитки. В зимнее время популярны пряные грог, пунш, глинтвейн, которые, кстати, можно приготовиться и без алкоголя. А дети по достоинству оценят персиковый «Беллини», мандариновое «шампанское» или вишнёвый крюшон. Ну а если хочется чего-то действительно праздничного, то можно приготовить морс из замороженных ягод или лимонад из цитрусовых: и на столе, и в бокалах такие напитки будут смотреться аппетитно и ярко. Далее о том, какие безалкогольные напитки, специи, ягоды и фрукты понадобятся для новогодних коктейлей и как их готовить.

Замена шампанскому

Газированный напиток со вкусом персика или цитрусовых придется по душе и детям, и взрослым. Для мандаринового «шампанского»:

1. измельчите 120 гр мякоти мандарина:

2. добавьте 140 мл газированной минеральной воды и 10 мл сахарного сиропа;

3. бросьте в бокалы лед, пару листиков свежей мяты и перелейте в них коктейль.

Для безалкогольного «Беллини» возьмите хорошее персиковое пюре. На 200 мл газированной минеральной воды понадобиться столько же персикового сока и немного пюре. Ингредиенты можно смешать все или добавить пюре прямо в бокал. Перед подачей бокалы можно украсить листиками мяты.

Похожий рецепт у вишнёвого крюшона. Размороженную вишню залить вишневым соком, добавить минералки в пропорции 1:1. Для сладости можно использовать сахарный сироп. Вместе с вишней можно использовать и смородину.

Горячие, но не горячительные

Из таких зимних напитков как грог, пунш и глинтвейн, пожалуй, именно последний снискал народную любовь в нашей стране. Рецептов глинтвейна много, что открывает определённый простор фантазии. Вот один из них:

• 500 мл виноградного сока;

• 250 мл яблочного сока (можно заменить водой);

• 1-2 палочки корицы;

• две гвоздики;

• два зеленых яблока;

• один апельсин.

Соки вместе с нарезанными фруктами нагревают и добавляют к ним специи. Дополнительно можно использовать бадьян, имбирь, кардамон. Напиток чуть не доводят до кипения, убирают с огня и дают немного остыть. Вместо виноградного сока можно использовать безалкогольное красное вино. В этом случае может понадобиться сахарный сироп.

Ноль — лучший градус для встречи Нового года, особенно для семей с детьми. Спиртные напитки дают лишь временный расслабляющий эффект, и непродолжительное веселье сменяется апатией и головной болью. Меняйте привычки к лучшему и будьте здоровы!

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