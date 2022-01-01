За совместный с «Метафракс Групп» проект «Неземная красота» коллектив Пермской галереи удостоен премии в сфере культуры Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 9 декабря Поделиться Твитнуть

Депутаты краевого Законодательного собрания на заседании 24 ноября приняли решение наградить премией в сфере искусства совместстный проект «Метафракс Групп» и Пермской государственной художественной галереи «Неземная красота».

Интерактивная выставка для детей стала победителем в номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия». Это была третья выставка в рамках совместного художественно-просветительского проекта «Химия искусства», созданного «Метафракс Групп» и Пермской художественной галереей для детей. Проект реализуется при поддержке бенефициарного владельца АО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова. Создатели выставки — автор и руководитель Евгения Наймушина, автор и куратор Ксения Зубакина, иллюстратор Артём Кутергин.

— Я поздравляю наших друзей и партнёров с заслуженной наградой. Знаменательно, что она получена в дни празднования столетнего юбилея Пермской художественной галереи — первого художественного музея на Урале и одного из крупнейших региональных художественных музеев России, — отметила глава коммуникаций «Метафракс Групп», депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова, — В 2022 году мы продолжили реализацию наших совместных инициатив и представили в галерее ещё две интерактивные выставки «Вокруг скульптуры» и «Чёрно-белое расследование», которые также полюбились как детской, так и взрослой аудитории. Надеемся на продолжение нашего успешного сотрудничества на благо жителей региона».

Выставка «Неземная красота» представила икону и храмовую скульптуру, в первую очередь, как произведения искусства. Сотрудники галереи во время экскурсий и мастер-классов предлагали маленьким зрителям подсказки к пониманию сложного образного языка иконы. В сентябре 2021 года проект «Химия искусства» стал одним из десяти победителей Всероссийского профессионального конкурса детских и семейных музейных программ.

За 170 дней на выставке в Перми побывало 57 тысяч зрителей. Для взрослых и маленьких посетителей состоялись более 50 мероприятий: экскурсии, мастер-классы и лекции. После завершения работы в Перми выставка «Неземная красота» экспонировалась в Губахинском городском историко-краеведческом музее.

Отметим, на соискание региональной премии в сфере искусства в этом году было подано 46 заявок, из которых были отобраны 22 победителя в 9 номинациях. В этом году, помимо авторов выставки «Неземная красота», лауреатами высокой награды стали писатель Анатолий Королев, творческий коллектив в составе Людмилы Ивониной и Ларисы Кокшаровой, художник Игорь Новиков, постановочная группа Коми-Пермяцкого национального театра им. М. Горького, авторский коллектив проекта ассоциации кинематографистов киностудии «Новый курс», руководители проекта фестиваля-конкурса моноспектаклей «МОНОfest», художественная группа Музея современного искусства «ПЕРММ», руководитель фестиваля керамистов и камнерезов «Золотые руки Прикамья» Анатолий Саклаков, а в номинации «Честь и достоинство» ещё один представитель Пермской художественной галереи — главный научный сотрудник Нина Казаринова.

Планируется, что в этом году торжественная церемония награждения лауреатов премии в сфере искусства Пермского края состоится 9 декабря в Органном зале.





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