Компания «Метафракс Кемикалс» получила оценку «выше среднего» в ESG-индексе российского бизнеса Поделиться Твитнуть

Рейтинговое агентство НКР и РБК впервые опубликовали собственный ESG-индекс компаний: ссылка. Участие в исследовании приняли компании реального сектора экономики, финансовые институты и страховщики. Оценивались данные за 2020-2021 годы. В итоговый перечень были отобраны 115 анкет.

Исследование предусматривало распределение участников по трём группам в зависимости от количества полученных баллов: высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам, уровень выше среднего и средний уровень. Авторы ESG-индекса также принимали во внимание специфику различных отраслей, к которым относятся компании, участвовавшие в анкетировании.

АО «Метафракс Кемикалс» приняло участие в анкетировании и по итогам исследования в группе «Химическая промышленность» вошло в категорию компаний, получивших 340-459 баллов, что соответствует уровню «выше среднего».

В компаниях «Метафракс Групп» накоплен значительный опыт реализации ESG-принципов при решении вопросов в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики, корпоративного управления. В начале 2022 года по решению Совета директоров была создана рабочая группа по внедрению принципов ESG в деятельность группы компаний, которая занимается систематизацией и синхронизацией процессов на основе наиболее успешных кейсов и рекомендаций экспертов с последующим масштабированием проекта на всю группу компаний. Подробности — в отчёте устойчивого развития: ссылка.

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