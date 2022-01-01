Максим Артамонов корреспондент В Перми в 15 школах установлена система распознавания лиц Адреса учебных заведений не разглашаются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество пермских школ, где установлена система распознавания лиц, выросло до 15, сообщили в городском департаменте образования. В ведомстве журналисту «Нового компаньона» пояснили, что решение об установке систем учебные заведения принимают самостоятельно.

«Сейчас такая система работает в 15 образовательных учреждениях Перми и имеет положительные отзывы», — рассказали в департаменте.

Чиновники также отметили, что в целях безопасности предпочитают не назвать школы, где установлено оборудование.

Система распознавания лиц автоматически определяют личность человека, который входит на территорию школы, и охранник видит карточку с данными сотрудника или ученика. Теоретически такая мера исключает посещение школы посторонними, даже если они захотят воспользоваться картой школьника.

Первым образовательным учреждением Перми, где была установлена такая система, стала школа «Мастерград» в Дзержинском районе в 2018 году.

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