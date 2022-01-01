В Перми вторые сутки ищут двух десятилетних школьников Поделиться Твитнуть

В Перми продолжаются поиски двух десятилетних школьников Даниила Ворончихина и Романа Мурова. Как сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда им. Ирины Бухановой, в понедельник, 25 июля, ребята ушли из дома и не вернулись.

Как уточняет «Рифей», Роман Муров проживает на ул. Запорожской, а Даниил Ворончихин — на ул. Народовольческой.

Приметы школьников и контактная информация размещены на странице поискового отряда ВКонтакте.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших детей, просят сообщить в правоохранительные органы.

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