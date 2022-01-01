Впервые за два года нефтяники ЛУКОЙЛа собрались на XVIII туристическом слёте Поделиться Твитнуть

После двухлетнего перерыва пять команд, объединивших более 150 работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», подрядных и дочерних предприятий, собрались на XVIII туристическом слёте — празднике спорта, креатива и корпоративного духа.

«ЛУКОЙЛ — единая семья!», и теперь, когда все ковидные ограничения сняты, сотрудники вновь могут встречаться, общаться на празднике спорта, креатива и корпоративного духа!» — сказал Председатель объединённой первичной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

За звание самых подготовленных, спортивных и творческих туристов соревновались пять команд — представители всех нефтяных районов Прикамья. Состязания начались с того, что участникам на скорость нужно было поставить свои палатки. Затем были соревнования на катамаранах, соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, туристическая эстафета и полоса препятствий. А в конце провели игру «12 записок», смотр художественной самодеятельности и конкурс на лучшую пародию.

«Мы, без сомнения, спортивная Компания! Мы «Всегда в движении!». Спорт и спортивный дух — это неотъемлемая часть жизни лукойловцев! ЛУКОЙЛ ценит и поддерживает здоровый образ жизни, а профсоюзная организация создаёт нам условия для этого», — отметил Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»





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