В Прикамье за полгода построили в два раза больше жилья, чем годом ранее В регионе введено 1,02 млн кв. метров жилья Поделиться Твитнуть

За полгода (с января по июль) в Пермском крае введено 1,02 млн кв. метров жилья, сообщает Пермьстат. Это в два раза больше, чем за шесть месяцев предыдущего года.

Прирост наблюдается как по многоквартирным домам, так и в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Всего в эксплуатацию сдано 11 490 квартир и объектов ИЖС. При этом индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено 691,7 тыс. кв. метров общей площади, что в три раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года.

Напомним, в январе-июне 2021 года в регионе было построено 499,7 тыс. кв. метров жилья.

При этом в региональном минстрое сообщили, что в прошлом году показатель в 1 млн кв. метров сданного жилья был достигнут к октябрю.

Согласно Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, представленной в июне на заседании президиума Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина, стоит задача довести в России показатель ежегодного ввода жилья к 2030 году до уровня порядка 120 млн кв. метров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье в хорошем темпе работает в направлении улучшения жилищных условий граждан. Для достижения амбициозной цели, которая поставлена в Стратегии, муниципалитетам и региональным властям предстоит усилить работу по ряду направлений. Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам ускорить процедуры вовлечения в жилищное строительство земельных участков. По его словам, затягивание сроков согласований со стороны администраций недопустимо.

В Пермском крае в соответствии с нацпроектом «Жильё и городская среда», инициированным президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,3 млн кв. метров жилых помещений.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров сообщил, что федерацией Пермскому краю установлен план на 2022 год — 1,28 млн кв. метров жилья. По текущим показателям исполнение годового плана уже составляет более 70%. По словам министра, один из способов увеличения объёмов строительства — комплексное развитие территорий (КРТ).

По информации регионального Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, с начала 2022 года на территории региона выдано 30 разрешений на строительство многоквартирных домов.









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