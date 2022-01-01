Мария Сыропятова Первые рестораны «Вкусно — и точка» в Перми могут начать работу в конце июня Бывший McDonald’s заработает под новым брендом Поделиться Твитнуть

Рестораны быстрого питания, которые раньше работали под брендом McDonald’s, могут возобновить работу в Перми под новым брендом «Вкусно — и точка» в конце июня. Об этом «Новому компаньону» рассказали несколько источников.

Напомним, недавно кафе McDonald’s в Перми приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием открылись 12 июня. До конца месяца в компании планируют открыть 200 заведений по всей стране.

В компании выбрали новый логотип. Также известно, что в новом меню многие известные названия блюд будут изменены. Так, «Роял» переименуют в «Гранд», «Роял де Люкс» в «Гранд де Люкс», «Филе-о-фиш» в «Фиш Бургер» и др.

В Перми было шесть заведений McDonald’s: на первом этаже ЦУМа (ул. Ленина, 45), по ул. Попова, 58б, в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, корп. 2), по ул. Мира, 37а, в ТРК «Imall Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а) и ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б).

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