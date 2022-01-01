«Единая Россия» внесла законопроект о наделении лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий Поделиться Твитнуть

После принятия законопроекта гражданские лица, привлеченные к выполнению задач СВО, смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

«Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус «ветерана» сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди — герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что статус «ветерана боевых действий» даст гражданскому персоналу в зоне СВО дополнительную социальную защиту государства.

«Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки», — заключил он.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Сегодня на повестке дня в нашей стране нет задачи важнее, чем реализация целей СВО. Решению этой задачи подчинены как военнослужащие, самоотверженно выполняющие долг по освобождению территорий Донбасса от неонацистов, так и гражданские лица, помогающие в восстановлении мирной жизни и спокойствия людей. Все они заслуживают признания и поддержки, поскольку выполняют сложнейшую и рискованную работу.

Считаю законопроект, подготовленный нашей партией, своевременным и справедливым. Уверен, что он будет поддержан в парламенте и в кратчайшие сроки вступит в законную силу. Эта инициатива поможет всем, кто по зову сердца едет на Донбасс, чувствовать себя более уверенным и защищённым.

Напомним, 26 марта Владимир Путин подписал закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров ряд мер социальной поддержки. Как отмечал Андрей Турчак, инициатива дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих, задействованных в СВО, перед государством и обществом.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»





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