В ходе спецоперации на Украине погиб житель села Елово Вадиму Тетерину было 20 лет Поделиться Твитнуть

Во время военной спецоперации на Украине погиб житель села Елово Пермского края Вадим Тетерин. Об этом порталу 59.ru сообщили в администрации Еловского муниципального округа.

Вадим Тетерин родился в селе Елово 18 мая 2001 года. После окончания школы учился в Чайковском колледже. Весной прошлого года был призван в армию, позднее подписал контракт, службу проходил в Подмосковье в танковых войсках.

Похороны состоятся 19 апреля в селе Елово.





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