Маргарита Мамун провела мастер-классы для пермских гимнасток Поделиться Твитнуть

Российская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун провела мастер-классы для юных спортсменов в доме спорта культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот» (город Березники). Мероприятие состоялось в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициаторами которой выступили АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

Участниками мастер-классов Маргариты Мамун стали юные спортсменки, занимающиеся в секции художественной гимнастики. Первый открытый урок олимпийской чемпионки посетили юные гимнастки дома спорта КСЦ «Азот». Развитием и финансированием березниковской секции художественной гимнастки занимается филиал «Азот» компании «Уралхим». Спортсменки участвуют в краевых и межрегиональных соревнованиях, занимают призовые места.

Юлия Епишина, воспитанница секции художественной гимнастики дома спорта КСЦ «Азот»:

— Мастер-класс с Маргаритой Мамун безусловно запомнится. Она показала много упражнений, элементов. Замечательно, когда есть возможность пообщаться с кумиром. Ее выступления много раз пересматривала. Мне очень нравится эта изящная красивая гимнастка.

В течение двух дней насыщенной межрегиональной программы «Миссия чемпиона» в Перми и Березниках мастер-классы российской чемпионки посетили 300 детей. Спортсмены-участники получили дипломы о прохождении мастер-класса олимпийской чемпионки и автографы. В рамках визита в Пермский край Маргарита Мамун встретилась с Губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Итог разговора — решение вопроса по размещению зала для занятий художественной гимнастикой в строящемся спорткомплексе «Энергия» в Перми.

Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

— Благодарна организаторам за возможность стать частью уникальной межрегиональной программы «Миссия чемпиона». Поддержка спорта — приоритетное направление социально-ориентированной политики двух компаний. Надеюсь, что после моего визита в Пермском крае появятся новые чемпионки Европы и мира.

Программа «Миссия чемпиона» включает в себя приезд лидеров общественного мнения, чемпионов и призеров различных видов спорта, деятелей образования и здравоохранения. В декабре прошлого года Пермский край посетили легендарный Федор Емельяненко и боец Fedor Team Кирилл Сидельников. В марте в Березниках побывал Александр Сухоруков, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по водным видам спорта в Пекине 2008 года, супруг Маргариты Мамун.

Радмир Габдуллин, советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодежной политике, депутат краевого Законодательного собрания:

— Встречи и мастер-классы от знаменитых спортсменов — полезный мотивирующий опыт для подрастающего поколения. Уже сейчас обсуждается возможность еще одного визита Маргариты Мамун в Прикамье в октябре. Кроме этого, в рамках программы планируется приезд порядка 8-10 легендарных спортсменов.

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