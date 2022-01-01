В Перми продолжаются бесплатные курсы для желающих заключить социальный контракт Поделиться Твитнуть

В Перми 12 апреля стартовал второй поток обучения для соискателей социального контракта. Обучение проходит в формате онлайн в рамках проекта «Социальный контракт: учимся вместе!» при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Как рассказала руководитель проекта «Социальный контракт: учимся вместе!», региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Ирина Ермакова, обучение действующего потока проходит с применением новой онлайн-платформы, специально созданной в рамках проекта. «На платформе размещены занятия от тренеров курса и домашние задания. Под присмотром куратора групп слушатели проекта осваивают программу, позволяющую получить базовые навыки для развития бизнеса, а также готовят бизнес-план», — говорит Ирина Ермакова.

В ходе обучения будущие соискатели социального контракта знакомятся с множеством полезных тем. Среди них — эффективная самопрезентация, тест-драйв собеседования, работа с возражениями, работа со страхами, тренды рынка труда и предпринимательского рынка, навигатор по поиску работы.

Слушателям рассказывают, с чего начать своё дело, помогают провести анализ рынка и составить портрет «своего» покупателя, сформировать производственный и финансовый планы и рассчитать себестоимость продукта. Курсы позволяют также научиться адекватной оценке рисков, проведению эффективных маркетинговых мероприятий, привлечению дополнительных ресурсов. Наконец, в ходе обучения проходит практическое занятие по составлению финансовой модели, регистрации ИП и самозанятости, составлению налоговой отчётности.

Курсы проекта «Социальный контракт: учимся вместе!» проходят по нескольким модулям. Первый из них — общий, в котором рассказывают о стратегии поиска работы, успешном прохождении собеседования, рекламе и маркетинге, продажах, сделках и др. Модуль «Трудоустройство» предусматривает рассмотрение успешных практик реализации социального контракта, обзор трендов рынка труда, работу со страхами и возражениями, тест-драйв собеседования. Модуль «Индивидуальная трудовая деятельность» — это акцент на регистрацию ИП и самозанятости, разбор бизнес-планов, налоговой отчетности, трендов предпринимательского рынка, эффективного маркетинга и т. д.

После прошедшего 12 апреля установочного семинара начинается собственно обучение в период с 13 апреля по 29 мая. С 30 мая по 3 июня пройдёт защита бизнес-планов, на которой эксперты представят замечания для доработки.

Участие в проекте «Социальный контракт: учимся вместе!» — бесплатное.

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