Главе Башкортостана презентовали Бионорд Представители «УЗПМ» принимают участие в экологическом форуме в Уфе Поделиться Твитнуть

Представители Уральского завода противогололедных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) принимают участие в экологическом форуме в Уфе, организатором которого выступили Правительство Республики Башкортостан и Российское экологическое общество. Форум — уникальный многоотраслевой выставочный проект региона общероссийского масштаба, призванный стимулировать развитие экологической культуры, как со стороны бизнеса, так и со стороны общественности.

Мероприятие объединило представителей природоохранных ведомств Республик Башкортостан, Татарстан и Крым, Нижегородской, Ростовской, Калужской, Воронежской областей, профильных федеральных ассоциаций, руководителей промышленных предприятий и региональных операторов в сфере обращения с отходами.

В рамках деловой программы заявлены 23 отраслевых дискуссионных площадок и круглых столов по вопросам рационального использования водных и лесных ресурсов, рекультивации промышленных территорий, цифровизации отрасли, развития экотуризма и общественного экологического контроля.

Выставочная программа изобилует экологичными новинками промышленных предприятий и компаний России, Беларуси и Китая — от технологии производства «зеленых» ПЭТ-гранул и новой коммунальной техники до автоматизированных комплексов обработки ТКО и современных солнечных электростанций.

УЗПМ презентует на форуме экологичный противогололедный материал «Бионорд». Под этим торговым названием выпускается целая линейка противогололедных продуктов для разных климатических условий и областей применения: от тротуаров и мостов до авиа- и железнодорожной отраслей. На сегодняшний день предприятием разработано более 30 различных рецептур с минимальным воздействием на окружающую среду.

Стенд с флагманской продукцией Уральского завода противогололедных материалов посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Его интересовали качественные характеристики представленных в экспозиции «Бионорд Универсал» и «Бионорд Грин», а также межсезонная продукция предприятия «Бионорд Антипыль» как эффективное решение проблемы запыленности урбанизированных территорий. Разработка была успешно протестирована прошлым летом предприятиями горнодобывающей промышленности, а также на дорогах Казани и Новороссийска. С осени прошлого года «Бионорд Антипыль» появился в городах Северного Кавказа и Новосибирске.

Рудольф Пономарев, заместитель коммерческого директора ТД «Уральский завод противогололедных материалов»:

— Неслучайно, что экологический форум, объединивший ученых, экологов и представителей бизнеса, проходит в Уфе. Республика Башкортостан находится в авангарде по внедрению лучших практик в вопросах экологической безопасности. В столице Республики в прошлом году был изменен подход к зимнему содержанию дорог: власти отказались от песка в пользу экологичных и экономичных многокомпонентных материалов. Согласно принятому ГОСТу современные ПГМ не должны пылить, вызывать аллергию, испаряться. Их воздействие на обувь, металл и окружающую среду минимизирован. Наше предприятие готово производить продукт по ГОСТу в объеме, способном удовлетворить российский рынок ПГМ, а также решать проблему с запыленность крупных городов в межсезонье.

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