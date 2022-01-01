В компаниях «Метафракс Групп» смягчают противоковидные меры Поделиться Твитнуть

Оперативный штаб «Метафракс Групп» по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о приостановке ряда ограничительных мер противодействия распространению COVID-19 на предприятиях группы компаний. Все изменения реализуются в соответствии с актуальными нормативными актами, принятыми на региональном уровне в Пермском крае, Москве и Московской области.





В частности, приостановлен контроль входа на предприятия по действующим QR-кодам вакцинированного или переболевшего, сняты ограничения по трудоустройству только при наличии действующего QR-кода. В Московской области и Москве на объектах компаний группы приостановлено требование соблюдения условий социального дистанцирования и использования масок.





В то же время часть действующих противоэпидемиологических мер сохранена. В частности, будет продолжена практика ПЦР-тестирования работников за счет работодателя в случае наличия подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, право на выплату материально помощи по причине заболевания и порядок действий в случае фиксации случаев заболевания ковидом.





По состоянию на 4 апреля средний процент привитых сотрудников в компаниях группы составил 85%, а с учетом переболевших COVID-19 менее 6 месяцев назад процент иммунизированных — 94%. В самой крупной по численности компании в Группе — «Метафракс Кемикалс» иммунизировано 99% работников.





«Считаю, что мы успешно справляемся с рисками пандемии благодаря совместной слаженной работе, ответственному отношению к делу и профессионализму служб, руководителей и всех специалистов, задействованных в преодолении этого сложнейшего для всех нас вызова. Спасибо вам за эту напряженную работу на протяжении уже двух лет. При этом призываю коллег не расслабляться и продолжать бережно относиться как к своему здоровью, так и к здоровью своих родных, близких и коллег», — отметил председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян.





Напомним, с первых дней распространения коронавирусной инфекции на предприятиях «Метафракс Групп» согласно рекомендациям Роспотребнадзора реализовались антиковидные мероприятия, в том числе измерение температуры, бесплатное тестирование методом ПЦР и на антитела, выдача средств индивидуальной защиты. Действует система оперативного оповещения о заражении людей из близкого окружения. Работникам, прошедшим вакцинацию, предоставляются дополнительные дни отдыха.





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