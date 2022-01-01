Андрей Стрельцов «Амкар» подписал вратаря из команды блогеров Александр Маменко будет выступать за пермский клуб до конца сезона Поделиться Твитнуть

Александр Маменко / фото: rutube.ru

Пермский ФК «Амкар» объявил о заключении контракта с голкипером любительской шоу-команды «Амкал» Александром Маменко. Такое решение было принято по итогам сборов, которые футболист провёл вместе с «красно-чёрными» в Сочи.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до конца сезона. Это первый профессиональный контракт для 21-летнего спортсмена.

Напомним, что в это межсезонье состав «красно-чёрных» пополнили три новичка: нападающий Вячеслав Журавлев, игрок обороны» Антон Бочаров, а также игрок средней линии Тимур Пухов.

Клуб покинули пять футболистов: Александр Мосунов , Максим Елеев, Павел Соломатин, Иван Лукьянов, Владислав Шпитальный.









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