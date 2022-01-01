На этой неделе в Пермском крае ожидается прохладная неустойчивая погода с осадками Самым холодным днём станет понедельник Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском каре на предстоящей неделе ожидается прохладная погода с температурой воздуха на 1-2 градуса ниже нормы и большим количеством осадков (в 2-3 раза выше нормы). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и Я».

Умеренные снегопады ожидаются до четверга по всей территории региона, в конце недели осадки более вероятны в южных районах. Самым холодным днём станет понедельник. Температура воздуха не поднимется выше отметки в -3°С.

К концу недели потеплеет -1°С…+4°С. Но в ночные часы по-прежнему возможны морозы до -15°С.





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