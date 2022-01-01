Кафе и ресторанам Прикамья разрешили проводить корпоративы
Сняты ограничения на посещение музеев и выставок
В Пермском крае в ближайшие дни будут внесены изменения в указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В связи со стабилизацией эпидобстановки с кафе, ресторанов, столовых и других предприятий сферы общепита снимут ограничения на проведение культурных и досуговых мероприятий (при соблюдении санитарных мер по противодействию коронавирусной инфекции).
Ещё одним послаблением станет снятие лимита на количество участников экскурсий, проводимых на «Заводе Шпагина», в музеях и выставочных залах региона (ранее действовало ограничение не более 20 посетителей мероприятия).
При этом в регионе будет сохранён масочный режим в местах массового пребывания людей.
Изменения вступят в силу после официального опубликования указа.
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