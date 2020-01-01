«Уралхим» наградил лучшего школьника-химика Пермского края Им стал Ярослав Горинов из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» пермский завод холдинга наградил премиями по 50 тыс. руб. победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии — ученика 10-го класса МАОУ «СОШ №9 им. А. С. Пушкина» города Перми Ярослава Горинова, а также его преподавателя химии.

Школьник набрал самое высокое количество баллов среди участников регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии — 100,5. Оценка оказалась на 5 баллов выше, чем у ближайшего соперника. Ярослав успешно решил все предложенные задания, опередив даже учеников профильных химических классов пермских лицеев и школ.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Химия — это опора экономики Пермского края. Цель компании «Уралхим» — показать, что от качественного преподавания и изучения этой науки напрямую зависит будущее химических предприятий региона. Кроме того, таким образом мы стремимся обратить внимание одарённых детей на то, что химия — это перспективное направление для развития их таланта.

Ярослав Горинов заинтересовался химией задолго до того, как этот предмет появился в расписании школьных уроков. Бабушка мальчика Людмила Нигериш более 30 лет работала в пермском лицее №2 учителем химии и биологии, а выйдя на пенсию, сконцентрировала свой педагогический талант на единственном ученике — внуке. Вместе они проводили дома химические эксперименты, тренировались решать задачи, постепенно повышая уровень знаний Ярослава. В результате он изучил предмет так глубоко, что успешно конкурирует с другими участниками олимпиад по химии. Именно бабушку Ярослав указал как своего учителя при регистрации для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Людмила Нигериш, учитель химии:

— Химия — это удивительная наука, ведь химические процессы окружают нас со всех сторон и проходят внутри организма. Постоянно показывать это детям на конкретных примерах — вот секрет пробуждения интереса к химии. Задача учителя — разжечь огонь любопытства и научить учиться. Дальше ученик всё сделает сам. Сейчас мне остаётся только гордиться таким трудолюбивым и талантливым ребёнком!

Сейчас Ярослав готовится к всероссийскому туру олимпиады школьников по химии, который начнётся 18 марта. Задачу себе ставит выступить хорошо. Это ещё один шаг к цели — поступить на химический факультет одного из лучших вузов России.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» компания в регионах присутствия поддерживает достижения в области изучения и преподавания химии, оказывает помощь в проведении профильных олимпиад школьников и студентов, в организации научных конференций в вузах, в оснащении химических лабораторий и кабинетов химии.

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