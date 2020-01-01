В основной состав паралимпийской сборной России включены три прикамских спортсмена Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании исполкома Паралимпийского комитета РФ утверждён состав команды, которая отправится на Игры в Пекине. Как сообщили в минспорта Прикамья, в список включены трое паралимпийцев и трое их спортсменов-ведущих из Пермского края.

Это Владимир Хайруллин и Дмитрий Горшков, Олег Пономарев и Андрей Романов, Анастасия Багиян и Сергей Синякин.

Все спортсмены будут выступать в лыжных гонках и биатлоне спорта лиц с нарушением зрения.

Ещё двое паралимпийцев из Прикамья (Николай Бурдов, Влада Умрилова) включены в резервный состав сборной страны.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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