Елена Синица В Прикамье COVID-19 обнаружен в 32 территориях Большинство заражений в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 5 198 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть в 32 территориях региона.

В Перми заболевание подтвердилось у 2 765 человек, в Чайковском — у 415, в Краснокамском округе — у 345, в Чусовском округе — у 258, в чернушинском округе — у 250, в Куединском округе — у 145, в лысьвенском округе — у 133, в Осинском округе — у 115.





В Березниках заразилось ещё 95 человек, в Кудымкарском округе — 82, в Бардымском округе— 80, в Верещагинском— 76, в Добрянском — 75, в Губахе — 66, в Юсьвенском округе — 60.

В Октябрьском округе инфицировано 57 пациентов, в Сивинском — 41, в Соликамском — 40, в Кудымкаре — 35, в Еловском округе — 20.





В Кизеле заболели 14 жителей, в Александровском округе — семь, в Гайнском округе — шесть, в Чердынском округе — четыре, в Юрлинском и Карагайском округах — по три.





По два заболевших коронавирусом выявлено в Пермском районе и Частинском округах. По одному заболевшему в Оханском, Нытвенском, Березовском, Ординском округах.





Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 277 678 случаев заражения коронавирусом.

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