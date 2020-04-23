Новый дом от PAN City Group Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Девелопер PAN City Group1 представляет новый проект: жилой комплекс «Талисман»2 — современный комфортный дом в самом центре Мотовилихинского района.

Жилой комплекс состоит из трёх секций переменной этажности и располагается по адресу: Пермь, ул. КИМ, 45, в трёх минутах от УДС «Молот». Это развитый район, где разнообразная инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. В шаговой доступности — школы и детские сады, парки и скверы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.

Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делает его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от шести до 12 этажей, всего от четырёх квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить.

Здесь всё подчинено комфорту — стильные холлы уровня домов бизнес-класса с высотой потолков до 3,7 м, консьерж-сервис, просторные колясочные комнаты, подземный паркинг и кладовые.

PAN City Group

Более 30 уникальных планировок квартир учитывают сценарии жизни самых разных семей. Это не только классические квартиры и студии, но и большие четырёх- и пятикомнатные квартиры, а также квартиры с просторной ванной комнатой с полноценным окном и квартиры с двумя лоджиями. Предчистовая отделка White box3 позволит будущим жителям реализовать индивидуальные дизайнерские решения в квартирах.

Успевайте приобрести квартиру на старте продаж! Это не только выгодно благодаря минимальной стартовой стоимости квартир, но и удобно — вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир.

Ввод дома в эксплуатацию — I квартал 2024 года. При покупке квартиры на старте продаж вы получаете максимальный срок рассрочки платежа до 30.09.20234, при этом размер ежемесячного платежа составит всего от 20 тыс. руб. с льготным периодом без индексации. И самое приятное, что рассрочку платежа с беспроцентным периодом можно оформить без представления документов о заработной плате и трудоустройстве.

Выгодные ипотечные программы! Ипотека банков-партнёров5 для семей с детьми по ставке от 4,9% годовых, ипотека с господдержкой — от 5,55% годовых. В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Талисман» — многоквартирный дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

3 Перечень элементов отделки квартир предусмотрен договором долевого участия в строительстве.

4 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Размер ежемесячного платежа указан при первоначальном взносе не менее 30%. Льготный период без индексации платежей составляет 3 месяца при первоначальном взносе не менее 30% от стоимости квартиры и 12 месяцев при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости квартиры. Подробности в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07.

5 Процентная ставка составляет от 4,9% при кредитовании в рамках льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ.

При кредитовании в рамках постановления правительства РФ от 23.04.2020 №566 ставка составит от 5,55% при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка составит от 5,85% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита — от 200 000 до 3 000 000 руб. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ.

При кредитовании не в рамках программ правительства РФ процентная ставка составляет от 8,7 до 10,3%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 1% при покупке жилого дома, на 2% — при покупке нежилой недвижимости, на 3% — при отказе от личного и/или титульного страхования. Сумма кредита — от 200 000 до 10 000 000 руб. (для г. Перми и Пермского края), от 200 000 до 14 000 000 руб. (для г. Москвы и Московской области, а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 10.02.2022 и не является публичной офертой.

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